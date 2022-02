Der DAX sei gestern eingebrochen und habe unterhalb der unteren Grenze einer einjährigen Handelsspanne geschlossen. Der Index habe das 38,2%-Retracement der nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 begonnenen Aufwärtsbewegung erreicht und notiere auf dem niedrigsten Stand seit Ende März 2021. Heute sei ein Erholungsversuch zu beobachten, bei dem der Index wieder über 14.500 Punkte zurückkehre. Sollte die Erholung scheitern und der DAX wieder nach unten tendieren, wäre der Bereich um 14.180 Punkte im Auge zu behalten. Hier befinde sich die untere Grenze der Overbalance-Struktur, und ein Durchbruch darunter könnte auf eine große Trendumkehr hindeuten.



Die deutschen ifo-Daten für Februar seien heute um 10:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Geschäftsklimaindex sei von 96,0 auf 98,9 (Erwartung: 96,5) gestiegen. Der Teilindex zu den Erwartungen sei von 95,8 auf 99,2 gestiegen, während der Index zur aktuellen Lage von 96,2 auf 98,6 gestiegen sei. Alle drei Indices für Januar seien leicht nach oben revidiert worden. Das ifo-Institut habe jedoch darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse noch nicht von den jüngsten Entwicklungen in der Ostukraine beeinflusst würden.



Fresenius habe heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass das EBIT im Jahresvergleich um 7% auf 1,17 Mrd. Euro gesunken sei. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 9% auf 9,97 Mrd. Euro gestiegen, während der Nettogewinn um 21,7% auf 499 Mrd. Euro zugelegt habe. Im Gesamtjahr 2021 sei der Umsatz um 3% auf 37,52 Mrd. Euro gestiegen, während das EBIT um 8% auf 4,25 Mrd. Euro gesunken sei. Fresenius habe erklärt, dass der schwächere Gewinn auf den Covid-bedingten Gegenwind bei seiner Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care zurückzuführen sei. Für das Jahr 2022 erwarte das Unternehmen ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.



Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) wolle sein Wasserstoffflugzeug bis Mitte des Jahrzehnts demonstrieren.



Einem Reuters-Bericht zufolge befinde sich Volkswagen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Börsengang der Marke Porsche. Volkswagen befinde sich in Gesprächen mit der Porsche Automobil Holding, und es sei bereits eine Rahmenvereinbarung über die Vorbereitung eines solchen Schrittes getroffen worden. (22.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag angesichts der Eskalation der Spannungen in der Ostukraine schwächer, so die Experten von XTB.Russland habe die Unabhängigkeit von zwei von Separatisten kontrollierten Republiken anerkannt und sein Militär dorthin verlegt. Die Welt warte auf eine Antwort des Westens. Sanktionen seien bereits versprochen worden, und nun warte man darauf, dass die führenden Politiker der Welt diese Versprechen auch einlösen würden. Der ukrainische Präsident habe gesagt, dass die Grenzen der Ukraine unverändert bleiben würden, egal was Russland sage oder ankündige. Das bedeute, dass die russische Armee die ukrainischen Grenzen verletzt habe und das Risiko eines offenen Konflikts hoch bleibe.Die westeuropäischen Indices würden 0,5 bis 1,0% niedriger notieren, während der russische RTS (RUS50) nach dem gestrigen Einbruch von 13% um 6% nachgebe. Brent sei über die Marke von 99 Dollar pro Barrel ausgebrochen, da die Sorge um das Angebot im Falle eines militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zugenommen habe.