Die Zeichen an den asiatischen Märkten hätten heute Morgen überwiegend wieder auf grün gedreht, nachdem sich die Wall Street gestern im Plus präsentiert habe. Insofern seien die Vorgaben für den heutigen Handelsstart günstig. Starken Einfluss der europäischen Preiszahlen würden die Analysten nicht erwarten, robuste US-Arbeitsmarktindikationen und eine gute Auftragslage in den USA sollten tendenziell sogar unterstützen, solange der ISM-Serviceindex nicht massiv enttäusche.



Charttechnik



Der DAX befinde sich aus technischer Perspektive weiterhin in einer gefährlichen Situation. So stehe die im März 2016 beginnende Unterstützungslinie unvermindert im Test. Der erste Bruch dieser Linie habe den DAX Ende März bis auf das 38,2%-Retracement des Anstiegs von 8.699 Punkten auf 13.596 Zähler bei 11.726 zurück geführt. Sollte sich der Bruch der Unterstützungslinie bestätigen und der DAX-Stand unter 11.726 sinken, trübe sich das Bild weiter ein und eine Korrekturausdehnung müsse ins Kalkül gezogen werden. Skeptisch stimme neben dem MACD und DMI, die im Wochenchart auf Verkauf stünden auch die Tatsache, dass der 21-Tagesdurchschnitt (12.157) nicht zurück erobert worden sei, obwohl sich Indikatoren wie MACD und Stochastic auf Tagesbasis zuletzt wieder stabilisiert hätten. Der DMI stehe aber im Verkauf und werde von einem hohen ADX begleitet. Das Tagestief habe gestern bei 11.913 Punkten gelegen. Weitere Haltemarken würden sich bei 11.860 und 11.830 finden. (04.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) startete schwach in die neue Handelswoche und zeigte sich dabei von den negativen Vorgaben in Asien belastet, so die Analysten der Helaba.Das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China habe das Geschehen dominiert und zudem hätten Tech-Werte erneut nachgegeben. Zunächst sei der wiedererstarkte Eurokurs ein zusätzlicher Belastungsfaktor gewesen und auch die Stimmungseintrübung im Verarbeitenden Gewerbe habe nicht für Kauflaune gesorgt. Zum Tagesschluss habe sich der DAX aber von seinen Tiefs bei 11.913 Zählern lösen können und sei bei 12.002 Punkten mit einem Abschlag von 0,8% aus dem Handel gegangen.