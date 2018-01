Der DAX sei heute Morgen bei 12.906 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 18 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen, aber 12 Punkte über dem TS von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.920 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 12.930/32, das TH von gestern und dann die 12.955/58 Punkte die ersten relevanten Anlaufziele auf der Oberseite. Werde die Bewegung mit Momentum getragen, so wäre auch ein Erreichen der 12.962/64 und der 12.975/77 Punkte denkbar. Vorstellbar sei, dass der DAX im Bereich der 12.950/65 Punkte Probleme haben könnte, weiter nach Norden zu kommen, bzw. mehrere Anläufe benötigen könnte, dieses Level zu überwinden.



Eventuell sei die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich auch beendet. Würden es die Bullen schaffen, den DAX über die 12.975/77 Punkte zu schieben, so wären die 12.988/90, die 13.004/06, die 13.015/17 und dann die 13.028/30 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Über der 13.028/30 Punkte-Marke kämen dann noch die 13.051/53 und die 13.064/66, bzw. die 13.087/89 Punkte als Anlaufziele infrage.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.920 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 12.888/85, die 12.870/68, die 12.848/46 und die 12.834/32 erreichen. Gehe es heute unter die 12.834/32 Punkte, so wären die 12.818/16, die 12.806/04, die 12.795/93 und dann die 12.777/75 Punkte weitere Anlaufziele auf der Unterseite.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.925/81/99 als auch bei 13.015/53/72/98 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.116/57/63 als auch bei 13.221 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.845/27/15 als auch bei 12.793/85/66/40/27 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.658 als auch bei 12.623 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.955 (13.030) bis 12.888 (12.832) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.924 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe der Index sein TH formatiert. Im Nachgang dessen habe sich wieder Schwäche durchgesetzt. Der DAX habe bis zum späten Vormittag deutlich unter die 12.741 Punkte nachgegeben. Erst hier sei die Stabilisierung und eine leichte Erholung über die 12.800 Punkte gelungen. Am Nachmittag habe dann eine größere Erholungsbewegung eingesetzt, die den Index bis an die 12.920 Punkte gebracht habe. Die Notierungen seien danach etwas abgebröckelt und der Index sei erneut unter die 12.900 Punkte gerutscht. Der DAX sei bei 12.894 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.924/26 Punkte weiter bis an die 12.938/40 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 4 Punkte übertroffen worden, das Setup habe nicht ganz gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.795/93 Punkte erneut deutlicher unter das maximale Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.777/75 Punkten gegangen.TH: 12.944 (Vortag: 13.002)/ TT: 12.741 (Vortag: 12.832)/ Xetra-Schluss: 12.871 (Vortag: 12.912)/ Range: 203 Pkte (Vortag: 170 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 12.962/12.944/ Tief: 12.806/12.741Der DAX habe gestern einen erneuten TS unter der 12.940 Punkte-Marke formatiert, was bärisch zu interpretieren sei. Er habe heute zwar das Potenzial zu steigen, wobei der Bereich der 12.940/60 und der Bereich bei 13.030/50 Punkte harte Widerstände seien. Denkbar sei, dass Bewegungen in diesen Bereichen auslaufen könnten. Würden es die Bullen heute schaffen, einen TS über der 12.940 Punkte-Marke zu formatieren, so könnten sie mit einer Bestätigung morgen das Chartbild wieder aufhellen. Solange sie dies aber nicht schaffen würden, solange würden die Kursziele auf der Unterseite aktiv bleiben.Ausblick für den heutigen Handelstag: