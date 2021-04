Ab Mitte der Woche komme dann mit der US-Berichtssaison zum Q1 ein neuer Einflussfaktor in den Markt. Die Konsensschätzungen für das Gewinnwachstum seien hier zwar in den letzten Wochen nach oben geklettert und lägen für den S&P 500 im Aggregat bei +23%. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden aber dennoch glauben, dass die Unternehmen im aktuellen Umfeld wieder mehrheitlich die in sie gestellten Erwartungen übertreffen könnten.



Den Auftakt in der Berichtssaison würden traditionellerweise die Finanzwerte machen, wo nahezu alle großen Namen (z.B. JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS)) gleich diese Woche ihr Zahlenwerk vorlegen. Hier werde spannend, ob die Institutewie zuletzt weiter Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen auflösen würden und ob die durch den Anstieg der längerlaufenden Renditen steilere Zinskurve die Banken zu einem optimistischeren Ausblick veranlasse. Im Fokus würden aber auch die Handelsergebnisse und das Investmentbanking stehen. So habe die letztjährige Krise durch die hohe Volatilität inbesondere im Aktien- und Anleihenhandel einen Extraschub gebracht, welcher durch die Beruhigung zuletzt wohl nicht ganz in dem Ausmaß habe fortgesetzt werden können. Weiterhin sehr gut dürfte hingegen das Geschäft mit IPOs sowie Fusionen und Übernahmen (M&A) gelaufen sein. Neben den Unternehmensergebnissen würden auch zahlreiche Makrodaten von den Aktieninvestoren in den Fokus genommen werden, wobei das Datenhighlight der Woche sicherlich die US-Inflationszahlen am Dienstag darstellen würden.



In Asien würden sich die Börsen heute Morgen schwächer zeigen. Sowohl in Tokio als auch in Hongkong seien hier Abschläge zu verzeichnen. Für den europäischen Handel würden die vorbörslichen Indikationen aktuell ebenfalls einen etwas schwächeren Handelsstart erwarten lassen.



Die Ölpreise seien in der vergangenen Woche um etwa 2% gefallen, da Produktionssteigerungen und erneute COVID-19-Lockdowns in einigen Ländern den Optimismus über eine Erholung der Kraftstoffnachfrage belastet hätten. Heute Morgen notiere Brent etwas fester. Gold zeige sich im Frühhandel belastet und notierte aktuell bei USD 1.735 je Feinunze. (12.04.2021/ac/a/m)





Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und die US-Benchmark S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) markierten zuletzt neue Allzeithöchststände, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterstützung hätten die in Summe sehr starken (US-)Konjunkturdaten und niedrige COVID-19-Ansteckungszahlen in den USA gebracht. Dass sich die US-Anleiherenditen zuletzt nicht mehr weiter nach oben bewegt hätten, sondern zum Teil sogar etwas nachgegeben hätten, habe zudem die über die Bewertungsmodelle "zinssensitiveren" Wachstumstitel beflügelt.