Nachdem die Ermittlungen gegen Donald Trump in der Russland-Krise keine hinreichenden Verdachtsmomente geliefert hätten, um weitere Schritte gegen den US-Präsidenten zu rechtfertigen, sei Pelosi mit Blick auf eine mögliche "Causa Selenskyi" zunächst sehr zögerlich gewesen. Nun scheinen die Demokraten hinreichende belastende Informationen für einen möglichen Amtsmissbrauch Donald Trumps gesammelt zu haben, um offensiver gegen den Präsidenten vorzugehen, so die Analysten der Nord LB.



Nach der Prüfung der Informationen würde eine Abstimmung im Repräsentantenhaus das Amtsenthebungsverfahren gegebenenfalls einleiten. In dieser Kammer des US-Kongresses würden die Demokraten über eine Mehrheit verfügen. Insofern sollte diese Hürde für die Opposition durchaus überwindbar sein. Für einen erfolgreichen Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens würde dann aber eine Zweidrittelmehrheit im Senat benötigt. Hier hätten die Demokraten keine Mehrheit.



Insofern seien die Erfolgsaussuchten wohl eher gering. In der Opposition habe es Sorgen gegeben, dass Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2020 von einem erfolglosen Amtsenthebungsverfahren profitieren könnte. Da es sich aber um eine komplizierte und zeitaufwendige Prozedur handle, scheinen einige demokratische Politiker darauf zu hoffen, dass das Amtsenthebungsverfahren nicht vor der Wahl scheitern werde. Durch die Ermittlungen könnten dann im Wahlkampf immer wieder negative Informationen über Donald Trump an die Öffentlichkeit gelangen. In jedem Fall müssten sich die internationalen Aktienmärkte auf weitere politische Turbulenzen in Washington einstellen.



In diesem Umfeld scheinen Anleger zumindest in gewissem Umfang höhere Risikoprämien zu fordern, so die Analysten der Nord LB. Aktien seien generell gesprochen ohnehin nicht mehr sonderlich günstig bewertet. Das KGV des US-Leitindexes S&P 500 notiere auf Basis der Konsensgewinnschätzung für 2019 aktuell bei knapp oberhalb von 18. Neben den neuen Turbulenzen in den USA würden zudem weitere politische Risikofaktoren im Blickfeld der Investoren bleiben. Das Brexit-Chaos in London und der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking müssten offenkundig im Auge behalten werden. Vor allem der letztere Punkt könne aber auch wieder sehr zügig für positive Nachrichten sorgen.



Trotz Belastungen durch einen ersten Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens in den USA habe sich der DAX heute oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten halten können. Donald Trump drohe nun nach der Russland- auch eine Ukraine-Krise. Einige Marktteilnehmer würden aufgrund der neuen politischen Turbulenzen offenbar zu Gewinnmitnahmen neigen. Aktien seien grundsätzlich gesprochen nicht mehr günstig bewertet, was schon für höhere Risikoprämien sprechen könnte. Zentrale Bedeutung werde nun der US-Handelskonflikt mit China haben. Hier sollte man nicht zu pessimistisch sein. (25.09.2019/ac/a/m)







