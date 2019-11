Lufthansa habe mit Zahlen zum 3. Quartal überrascht, die besser gewesen seien als vom Markt erwartet. Zudem scheine das Unternehmen bereit, vor dem Hintergrund des Streiks der Flugbegleiter am Donnerstag mit der Gewerkschaft in eine Schlichtung zu gehen.



BMW und Conti hätten im Zuge des gesuchten Autosektors besser tendiert. Bei Siemens hätten im Rahmen der Jahrespressekonferenz (Geschäftsjahresende sei der 30. September) sowohl der Schlussspurt im vierten Quartal als auch der positive Ausblick auf das neue Geschäftsjahr die Anleger überzeugen können. Zudem werde die Dividende um 10 Cents auf 3,90 Euro erhöht.



Die Dividende sei auch im Falle der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) ein Thema gewesen. Allerdings habe deren Management eine Dividendenkürzung um 10 auf 60 Cents für 2019 angekündigt. Steigende Ausgaben und der Erhalt des stabilen Ratings seien hierfür als Gründe angeführt worden. Die T-Aktie habe in der Berichtswoche knapp 2 Prozent verloren.



Schlusslicht im DAX 30 sei die RWE-Aktie (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) gewesen, der Versorgertitel habe 5,5 Prozent verloren.



An den US-Börsen sei die Aussicht auf eine Beilegung des Handelsstreits mit historischen Höchstständen in den großen Indices gefeiert worden. Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sowie der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) hätten zwischen 1,6 und 2,3 Prozent zugelegt. (Ausgabe vom 08.11.2019) (11.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienbörsen feierten die Anleger die Fortschritte im Handelskonflikt, so die Experten von Union Investment.Es sei zu merklichen Zugewinnen gekommen. Der MSCI World habe in der Berichtswoche vom 4. bis 08. November 2019 um weitere 0,6 Prozent hinzugelegt. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe 2,1 Prozent hinzugewonnen. Der marktbreite europäische STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) habe ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnet. Auf Sektorenebene seien der Autosektor (plus 4,2 Prozent), Banken (plus 3,7 Prozent) sowie die Grundstoffe (plus 3,3 Prozent) die Gewinner gewesen. Klar abgeschlagen gezeigt hätten sich die defensiven Versorger, die auf Branchenebene mit 1,8 Prozent im Minus gelegen hätten.Der DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe in der Berichtswoche die 13.000er Marke übersprungen und sei damit auf den höchsten Stand seit Mai/Juni 2018 geklettert. Der Zugewinn habe auf Wochenbasis (alle Stände per Freitagmittag) bei plus 2,3 Prozent gelegen. Auf Einzeltitelebene hätten die Aktien der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212), Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Conti (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) vorne gelegen. Die Kurszuwächse hätten zwischen 7 und 9 Prozent gelegen.