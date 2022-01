Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem gemischten asiatischen Handel starten die wichtigsten europäischen Aktienindices mit Gewinnen in die erste Sitzung des Jahres 2022, so die Experten von XTB. DAX steige um mehr als 1%, während der FRA40 und der SPA35 um 0,8% zulegen würden. Die heutige Aufwärtsbewegung könnte durch das Ausbleiben negativer Berichte über die Omicron-Variante unterstützt werden.Erwähnenswert sei auch der sogenannte "Januar-Effekt". Dabei handele es sich um eine Hypothese, die besagt, dass es auf dem Finanzmarkt eine saisonale Anomalie gebe, bei der die Wertpapierkurse im Januar stärker steigen würden als in jedem anderen Monat.Betrachte man die Situation des DAX, so könnte auch die günstige technische Situation die Käufer unterstützen. Das bullische Signal sei am 29. Dezember erschienen, als der Index von der wichtigen Unterstützung bei 15.780 Punkten abgeprallt sei. Die Käufer seien an der Grenze der 1:1-Struktur erschienen, was gemäß der Overbalance-Methode auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeute. (03.01.2022/ac/a/m)