Das Momentum lässt seit Tagen zu wünschen übrig, zwar gelingt es dem DAX , sich auf relativ hohem Niveau zu halten, mehr scheint aber derzeit nicht drin zu sein, so Christian Schmidt von der Helaba.Entsprechend dränge sich der Eindruck auf, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Hinzu komme, dass immer wieder Lieferkettenprobleme zutage treten, die Inflationsdiskussion anhalte und die Wirtschaftsweisen im Vergleich zu ihrer vorherigen Prognose nur noch mit einem Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr in Höhe von 2,7% rechnen würden. Die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt würden zudem anhalten. Die wankende Kaisa Group bitte um mehr Zeit, um Liquiditätsprobleme zu lösen. Zur Beschaffung von Finanzmitteln sollten Vermögenswerte in Shanghai und Shenzhen veräußert werden. Auch von den US-Börsen sei zuletzt weniger Rückenwind gekommen. Bemerkenswert sei die Aussage der FED, dass die Risikobereitschaft der US-Anleger so hoch sei wie seit dem Dotcom-Boom 2001 nicht mehr. Wie heiße es so schön? Übermut tue selten gut.Grundsätzlich seien neue Rekordstände, gestern sei dem DAX ein weiterer gelungen, ein positives Zeichen. Allerdings gelte es, dabei immer die Begleitumstände zu beachten. Diese seien derzeit nicht idealtypisch. Die auf Basis des ADX gemessene Trendintensität falle angesichts des erreichten Kurslevels zu gering aus. Unterdurchschnittliche Handelsumsätze, in Teilen negative Divergenzen und bereits kippende Indikatoren würden das Bild abrunden. Eine temporäre Expansion der Impulsbewegung könne dennoch nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall wären die nächsten Zielmarken bei 16.123 Zählern und 16.257 Zählern zu finden. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.989 Punkten, 15.866 Punkten und 15.760 Punkten definieren lassen.