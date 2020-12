Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Börsen am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen blieben, nutzen viele Marktteilnehmer den Brückentag für andere Aktivitäten, so Christian Schmidt von der Helaba.



Entsprechend habe es auch im hiesigen Aktienhandel an Volumen und entsprechenden Schwung gefehlt. Der sonst häufig zu beobachtende "Monatsendeffekt", die ersten und letzten Handelstage eines Monats würden statistisch zu den performancestärksten zählen, sei damit (noch) ausgeblieben. Allerdings gelte es dabei zu beachten, dass die Märkte bereits sehr gut gelaufen seien und an der Wall Street zuletzt neue Allzeithochs markiert worden seien. Insofern stelle sich ohnehin die Frage, welcher Spielraum auf der Oberseite noch vorhanden sei. Zumal unterstellt werden könne, dass einerseits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei, und andererseits im Rahmen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen durchaus noch Risiken vorhanden seien. Auch auf die möglichen Gefahren für die Finanzmarktstabilität sei zuletzt seitens der EZB immer wieder hingewiesen worden.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe am Freitag erneut innerhalb der etablierten Handelsrange gehandelt. Widerstände seien bei 13.370 Punkten, 13.413 Punkten und 13.460 Punkten zu finden. Unterstützungen würden sich bei 13.258 Punkten, 13.230 Punkten, 13.130 Punkten und 13.045 Zählern definieren lassen. (30.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >