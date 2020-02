Eine zentrale Frage bleibe, wie lange es noch dauern werde, bis der Höhepunkt der Corona-Epidemie erreicht werde. Früheren Aussagen zufolge sei von zwei bis drei Wochen die Rede gewesen, demnach wäre das verbleibende Zeitfenster überschaubar. Jüngere Schätzungen seien hingegen pessimistischer ausgefallen. Solange bis Klarheit herrsche, würden die Märkte von Unsicherheit auch im Hinblick auf die vom Virus verursachten Folgen für die Wirtschaft begleitet. Darüber hinaus würden die zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Heute würden die Bücher unter anderem von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), Heidelberger Druck (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF), HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF), GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) und Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) geöffnet. Der DAX werde heute mit Kursgewinnen in den Handel starten.



Gestern habe an dieser Stelle die Chartkonstellation des DAX auf Wochenbasis im Blickpunkt gestanden, da die auf dieser Zeitebene abgeleiteten Widerstände bei 13.554 und 13.465 Zählern aktuell eine wesentliche Rolle spielen würden. Aber auch auf Tagesbasis würden sich interessante Entwicklungen herauskristallisieren. Auf das am 6. Februar bei 13.607 Zählern ausgebildete Hoch seien zwei Tageskerzen mit jeweils tieferen Hochs gefolgt. Damit sei ein so genanntes Fraktal gebildet worden. Bemerkenswert sei auch, dass das Fraktal von einem negativen "Bowtie-Pattern" des CMO begleitet worden sei. Gestern sei der RSI zudem unter den 5er EMA abgerutscht. All dies bleibe aber relativ bedeutungslos, solange der DAX nicht nachhaltig unter den 21- und 55-Tagedurchschnitt (13.394/13.290) abrutsche. Auf der Oberseite müssten die Widerstände bei 13.611 (Value-Zone) und 13.640 überwunden werden, um neues Potenzial zu generieren. Bei 13.703, 13.722 und 13.728 würden jedoch weitere Widerstände warten. (11.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete sehr verhalten in die neue Handelswoche, berichten die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer hätten sich angesichts der weiter steigenden Zahl an Coronavirus Infektions- und Todesfällen mit neuen Engagements zurückgehalten. Außerdem seien angesichts der wieder zunehmenden Risikoaversion Positionen glattgestellt worden. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) sei gestern auf 14,90 vs. 14,46 am Vortag geklettert und habe sich damit bereits von der 55-Tagelinie (14,50) absetzen und gleichzeitig den 100-Tagedurchschnitt einem Test unterziehen können. Angesichts eines positiven RSI und einem tendenziell steigenden ADX (19,35) könnte bereits in Kürze der 200-Tagedurchschnitt in den Fokus rücken.