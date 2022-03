Temasek Holdings, ein langfristiger Investor in der deutschen Bayer, dränge angeblich auf die Absetzung von Bayer-Chef Werner Baumann. Bloomberg berichte, dass sich die aktivistischen Investoren zu einem solchen Schritt entschlossen hätten, da sie über die operative Leistung von Bayer unter Baumanns Führung besorgt seien.



Martin Daum, CEO von Daimler Truck, habe in einem Interview mit der Financial Times gesagt, dass die Kosten für Elektro-Lkws immer höher sein würden als die Kosten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dies könnte ein großes Hindernis für eine schnelle und breite Akzeptanz von Elektro-Lkws sein. Daum habe auch kritisiert, dass die EU-Behörden einen 500-Millionen-Dollar-Plan zum Aufbau eines Netzes von Ladestationen für Elektro-Lkws nicht genehmigt hätten. Der Plan sei gemeinsam von Daimler, Volvo und TRATON vorgeschlagen worden.



Einschätzungen von Analysten:



Vonovia (ISIN CH0012335540 / WKN 675054) sei von Morgan Stanley von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 48,00 Euro gesetzt worden. (28.03.2022/ac/a/m)







Alle wichtigen europäischen Indices würden heute höher notieren, mit Ausnahme der russischen Indices, die 1 bis 2% niedriger notieren würden. Spanische und italienische Blue-Chips seien die Top-Performer und würden aktuell rund 1,8% höher notieren. Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, da keine wichtigen Veröffentlichungen anstünden. Es sei erwartet worden, dass die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine heute in der Türkei beginnen würden, aber Russland habe gesagt, dass es wahrscheinlicher sei, dass sie morgen beginnen würden. DAX habe in der vergangenen Woche die Unterstützungszone zwischen 14.200 und 14.250 Punkten verteidigen können, die die untere Grenze der aktuellen Handelsspanne markiere. Nach einer Erholung am Freitag und heute teste der deutsche Index nun die obere Begrenzung der Spanne im Bereich von 14.500 bis 14.550 Punkten. Sollte es zu einem Ausbruch aus der Handelsspanne nach oben kommen, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 14.840 Punkten ausdehnen, der durch das lokale Hoch vom 23. Februar markiert werde. Andererseits könnte sich der Index bei einem Fehlausbruch wieder in Richtung der Untergrenze bewegen. In einem solchen Szenario sollten Händler auch die 200-Stunden-Linie als potenzielle Unterstützung im Auge behalten.