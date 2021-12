Der DAX habe die neue Woche schwächer begonnen, aber eine starke Aufwärtsbewegung zu Beginn der europäischen Kassensitzung habe den Index auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember steigen lassen. Der deutsche Leitindex teste die Widerstandszone zwischen 15.800 Punkten und dem 61,8%-Retracement der im November begonnenen Abwärtsbewegung. Diese Zone habe die Aufwärtsbewegung in den letzten drei Wochen dreimal begrenzt, und ein Durchbruch darüber könnte ein starkes zinsbullisches Signal sein.



Da die Liquiditätsbedingungen bis zum Jahresende voraussichtlich dünner würden, könnten die Kurse zu volatilen Bewegungen neigen. Der Kalender für diese Woche sei leer, sodass sich Händler auf die Nachrichtenlage konzentrieren sollten. Gelinge der Ausbruch über 15.800 Punkte nicht, könnte der Index in Richtung des 50%-Retracements im Bereich von 15.600 Punkten zurückfallen.



Daimler habe am Freitag bekannt gegeben, dass es seinen Anteil an dem chinesischen EV-Unternehmen Denza auf 10% reduzieren werde. Der chinesische Partner von Daimler - BYD Auto Industry - werde seinen Anteil auf 90% erhöhen. Die Aktienübertragung werde voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein. Denza sei ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und BYD gewesen.



Linde (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN A2DSYC) habe mit der russischen Gazprom eine Vereinbarung über den Ausbau einer LNG-Verarbeitungsanlage in Ust-Luga, einem russischen Ostseehafen, unterzeichnet. Linde werde eine zusätzliche Linie in der Anlage bauen. Die Anlage werde voraussichtlich 2024-2025 in Betrieb gehen. (27.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten europäischen Blue-Chip-Indices notieren nach dem Weihnachtswochenende im Plus, so die Experten von XTB.Das Ausmaß der Bewegungen sei jedoch eher gering und übersteige in den meisten Fällen nicht 0,5%. Russische Aktien würden mit dem RTS (RUS50) übertreffen, der um 0,9% zulege. Der polnische WIG20 (W20) hinke mit einem Minus von 0,4% hinterher. Die Händler im Vereinigten Königreich seien heute in den Ferien und die Londoner Märkte würden geschlossen bleiben.