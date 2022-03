Laut dem französischen Fernsehsender BFM TV sei Airbus an einer Übernahme der Cybersicherheitssparte des französischen Softwareunternehmens Atos interessiert. In dem Bericht heiße es auch, dass Airbus an der Übernahme von Atos als Ganzes interessiert gewesen sei, sich aber letztlich nur für den Erwerb der Cybersicherheitssparte entschieden habe. Weder Airbus noch Atos hätten sich zu diesen Behauptungen geäußert.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) sei der Initiative for Responsible Mining Assurance beigetreten, einer Initiative zur Förderung des nachhaltigen Abbaus von Materialien, die z.B. in Elektrofahrzeugen verwendet würden. Volkswagen sei das größte Mitglied der Initiative, aber auch die US-Autohersteller General Motors und Ford würden daran teilnehmen.



thyssenkrupp habe die Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr ausgesetzt. Das Unternehmen werde angesichts des Krieges in der Ukraine und seiner Folgen keine Prognosen für den freien Cashflow abgeben. thyssenkrupp habe auch gesagt, dass es unsicher sei, ob die Abspaltung seiner Stahlsparte unter den derzeitigen Marktbedingungen durchgeführt werden könne.



Einschätzungen von Analysten:



- Henkel sei von RBC auf "sector perform" zurückgestuft worden. Das Kursziel sei auf 67,00 Euro gesetzt worden.

- J.P. Morgan stufe HeidelbergCement auf "neutral" hoch. Das Kursziel sei auf 60,00 Euro gesetzt worden.

- Befesa werde von Oddo BHF mit "outperform" bewertet. Das Kursziel sei auf 78,00 Euro gesetzt worden. (17.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren nach der gestrigen Notenbanksitzung uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die geopolitische Lage belaste nach wie vor die Stimmung, da keine nennenswerten Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine erzielt worden seien. Die deutschen, italienischen und spanischen Indices würden nachgeben, während die Benchmarks aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und den Niederlanden zulegen würden.Dem DAX sei gestern der Ausbruch über die Widerstandszone von 14.400 Punkten gelungen, aber die Aufwärtsbewegung sei später am Widerstand von 14.550 Punkten gestoppt worden. Der Index habe begonnen, zwischen 14.400 und 14.550 Punkten seitwärts zu handeln. Heute Morgen sei die untere Grenze dieser Spanne getestet worden, aber den Bullen sei es gelungen, die Kontrolle zurückzugewinnen und den Preis wieder nach oben zu drücken. Dennoch bleibe der Preis in der Nähe, und ein erneuter Versuch, darunter auszubrechen, sei nicht auszuschließen. Der Wirtschaftskalender für heute sei ziemlich leer und es seien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant, die die europäischen Indices bewegen könnten.