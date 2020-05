Trotz negativer Nachrichten aus China und den USA seien die Aktienmärkte nach dem Wochenende angestiegen. Die globalen Aktien seien während der europäischen Handelssitzung gestiegen. Interessanterweise habe es keine spezifischen Nachrichten gegeben, die diesen Anstieg unterstützt hätten, und eine ähnliche Verbesserung der Stimmung sei auf dem Devisenmarkt nicht zu beobachten gewesen. Dennoch habe es der DAX geschafft, einen Bereich von 11.300 Punkten zu testen, bevor er wieder nach unten gezogen habe. Der nächstgelegene Unterstützungsbereich liege bei etwa 11.200 Punkten und sollte als potenzielles Ziel für die laufende Korrektur angesehen werden.



Da für heute keine größeren Bewegungen geplant seien (Makrodaten/Banker-Reden), könnte der Index heute im Bereich zwischen 11.200 und 11.300 Punkten pendeln. Obwohl die US-Märkte heute wegen Urlaub geschlossen seien, bedeute dies nicht, dass auch US-Beamte einen freien Tag hätten. Dennoch sollten Händler bedenken, dass einige Bemerkungen zum Handel zwischen China und den USA gemacht werden könnten und die Märkte sich bewegen könnten.



Die Entwicklung der DAX-Mitglieder sei heute etwas heikel. Die MTU Aero Engines und Wirecard, zwei Unternehmen, die von Risikostimmungen profitieren würden, lägen heute an der Spitze, während der Automobilsektor, der ebenfalls von Risikostimmungen profitiere, dem Index heute hinterherhinke. Diese Underperformance des Automobilsektors könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Anleger über die Aussichten für den Welthandel besorgt seien.



Es gebe immer noch keine Vereinbarung über staatliche Beihilfen für die Deutsche Lufthansa. Es sei erwartet worden, dass die deutsche Regierung der Lufthansa am vergangenen Wochenende ein formelles Angebot unterbreiten würde, aber die Gespräche hätten sich verlangsamt. Die Parteien würden versuchen, eine Einigung zu erzielen, die von der EU rasch genehmigt werde. Eine harte Frist für die Rückzahlung der staatlichen Beihilfen werde diskutiert, da die deutsche Regierung eine klare Ausstiegsstrategie haben wolle.



Laut einem Bloomberg-Bericht habe sich Bayer mit einem "großen Anteil von 125.000 Roundup-Klägern" geeinigt. Es werde erwartet, dass das Unternehmen die Vergleiche im Juni bekannt geben werde, nachdem es die Zustimmung des Aufsichtsrates erhalten habe.







Die Aktienmärkte in Europa eröffneten zu Beginn einer neuen Woche höher, so die Experten von XTB.In den ersten Minuten der europäischen Handelssitzung sei es jedoch zu einem starken Rückzug gekommen. Dennoch seien die Verluste später wieder wettgemacht worden und der DAX habe es sogar geschafft, die 11.300-Punkte-Marke zu testen. Händler sollten bedenken, dass die Liquiditätsbedingungen an den Märkten aufgrund der Feiertage in Großbritannien und den USA heute schlechter seien.Der deutsche ifo-Index sei heute um 10:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Leitindex des Geschäftsklimas sei im Mai sprunghaft von 74,3 auf 79,5 Punkte gestiegen (Erwartung:. 78,5 Punkte). Der Teilindex der Erwartungen sei von 69,4 auf 80,1 Punkte (Erwartung 75 Punkte) gestiegen, während der Teilindex der aktuellen Einschätzung von 79,4 auf 78,9 Punkte (Erwartung 80 Punkte) gefallen sei. Die Ergebnisse hätten mit dem allgemeinen Konsens übereingestimmt, dass das zweite Quartal wesentlich schlechter ausfallen werde als das erste, dass aber in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität zu erwarten sei.