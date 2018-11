Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag auf ein Zweijahrestief abgerutscht war, gelang es dem Index am Mittwoch, im Rahmen einer technischen Reaktion, etwas Boden (+1,61 Prozent) gutzumachen, berichten die Analysten der Helaba.



Im Zuge dessen seien Widerstände in Form einer Fibonacci-Extension (11.141) und die Strukturmarke bei 11.190 Zählern herausgenommen worden. Dennoch bleibe insgesamt festzustellen, dass sich an den Rahmenbedingungen kaum etwas verändert habe. Im Handelsstreit zwischen die USA und China seien von der US-Seite wieder schärfere Töne angeschlagen worden, der "Brexit" sei dauerpräsent, (Premierministerin May versuche, alle noch offene Fragen bis zum Sondergipfel am Sonntag zu klären), Aktien aus dem Technologiesektor stünden weiter unter Abgabedruck, während fünf EU-Länder (Belgien, Frankreich, Portugal, Slowenien und Spanien) von EU-Kommissionspräsident Dombrovskis aufgefordert worden seien, ihre Haushaltspläne für das Jahr 2019 in Einklang mit dem Stabilitätsparkt zu bringen. Auch Italien stehe weiterhin im Fokus. Die EU-Kommission habe den italienischen Budgetplänen für das Jahr 2019 eine Absage erteilt und gleichzeitig den Weg für ein Defizitverfahren geebnet. Damit würden dem Land erhebliche, finanzielle Sanktionen drohen. Heute werde der DAX etwas schwächer in den Handel starten.



Bei der gestern vollzogenen Erholung habe es sich lediglich um eine technische Reaktion gehandelt. Selbst wenn diese bis in den Bereich der Widerstandszone von 11.430/11.480 Zählern führen sollte, wären weiterhin die Abwärtstrends auf allen Zeitebenen negativ zu beurteilen. Dass es zu einem Test der skizzierten Zone kommen könnte, sei möglich, insbesondere nachdem das zuletzt markierte Low von einer Reihe positiver Divergenzen bei verschiedenen Indikatoren begleitet worden sei. Auch der Eintritt in den "Time Series Channel", dessen untere Begrenzung bei 11.219 Zählern zu finden sei, könne kurzfristig positiv gewertet werden. Die nächsten Widerstände würden sich bei 11.283, 11.348, 11.363 und 11.372 Punkten finden. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 11.165, 11.099 und 11.051 Punkten finden. (22.11.2018/ac/a/m)