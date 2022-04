Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit einem deutlichen Kursplus startet der DAX nach einer schwachen Handelswoche am Freitag die Gegenbewegung, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Es scheine so, dass sich Anleger mit starken Zinsanhebungen zunächst einmal arrangiert hätten. Noch sei es aber zu früh, um von Entspannung zu reden - zumal auch der Ukraine-Krieg die Börsen weiter schwer beschäftige.Das Stagflations-Gespenst bleibe ein Damoklesschwert. Die hohe Inflation auf der einen Seite und die Folgen des Kriegs für die Konjunktur auf der anderen Seite würden auch in den kommenden Wochen für hohe Volatilität sorgen. Doch die wichtige Unterstützung im Bereich 14.080/14.100 Zähler halte nach wie vor. (08.04.2022/ac/a/m)