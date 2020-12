Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit Rückenwind in die neue Handelswoche, berichten die Analysten der Helaba.Zudem habe ein mögliches US-Konjunkturpaket über 900 Mrd. Dollar für Optimismus an den Aktienmärkten gesorgt. Seitens des EZ-Direktors, Fabio Panetta, sei zu hören gewesen, dass die Notenbank für weitere Hilfen zur Stützung der Konjunktur bereitstünde, sofern dies notwendig sein sollte. Für Spannung würden im weiteren Verlauf der Woche noch verschiedene, weitere Events sorgen. Allen voran sei die FED-Sitzung, aber auch der große Verfalltermin an der Eurex zu nennen. Letztgenannter habe das Potenzial, nochmals für die eine oder andere Kursverwerfung zu sorgen.Nachdem der DAX am Freitag im Tief bis auf 13.009 Zähler abgerutscht sei, sei es am Montag gelungen, sowohl eine Strukturmarke (13.167) als auch die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tagelinie (13.245) zurückzuerobern. Insgesamt stelle sich das Chartbild aber weiterhin widersprüchlich dar. Beispielsweise seien die Handelsumsätze bei steigenden Kursen unterdurchschnittlich ausgefallen, auch das Momentum lasse zu wünschen übrig. Auf Widerstand treffe der DAX an den Marken von 13.330, 13.360, 13.411 und 13.460. Unterstützungen seien, neben den beiden genannten Marken, bei 13.229, 13.175, 13.080 und 13.045 Zählern zu finden. (15.12.2020/ac/a/m)