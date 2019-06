Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stagnierte gestern am "IKH/ Tag" bei 12.028, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute sei der Tag nach dem Unsicherheitstag!



Bärische Variante: Unterhalb von 12.028 sei ein möglicher Pullbacktag. 1. Ziel sei der XDAX EMA200/h1 bei 11.923. 2. Ziel sei der XETRA DAX EMA200/ Tag bei 11.793. Bullische Variante: Über 12.028 beschleunige hingegen die DAX-Rally und könne eine Annäherung an Ziele bei 12.175 (Abwärtstrend vom Allzeithoch), 12.310 und an das Jahreshoch 12.436 zur Folge haben. Unter 11.620 gäbe es neue Verkaufssignale. (06.06.2019/ac/a/m)



