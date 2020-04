Der höhere Ölpreis helfe den Kursen an den globalen Aktienmärkten sicherlich. Brent notiere aktuell oberhalb von 20 USD pro Barrel und WTI Cushing habe über die Marke von 14 USD pro Barrel springen können. Auch diese Nachrichten dürften aber per se kaum ausreichen, um den jüngsten Kursanstieg beim DAX angemessen zu erklären.



Offenkundig würden Anleger momentan darauf setzen, dass sich bald klare Hinweise auf die Wirksamkeit von Medikamenten gegen Covid-19 zeigen würden. Gilead Science habe sich heute positiv zum Verlauf einer Studie des National Institute for Allergy and Infectious Diseases geäußert, welche die Wirksamkeit des Mittels Remdesivir testen solle. Man werde nun auf weitere Daten und Details warten müssen. In einem durch Hoffnungen auf ein Ende der Coronavirus-Krise geprägten Umfeld habe die aktuelle Meldung von Gilead den Börsen aber offenkundig weiteren Optimismus gegeben.



Damit würden an den internationalen Aktienmärkten mittlerweile aber bereits recht optimistische Szenarien eingepreist. So habe der Kampf gegen das Virus bereits jetzt hohe ökonomische Belastungen zur Folge. Das Wirtschaftswachstum sei global unter Druck gekommen. Die Arbeitslosigkeit ziehe weltweit an. Die Nachfrage dürfte daher in vielen Nationen leiden. Zudem störe die Pandemie die globalen Lieferketten und löse somit auch einen Angebotsschock aus. Dieses Umfeld sei nicht positiv für das Wachstum der globalen Unternehmenserträge; zudem sollten die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen eigentlich für eine höhere Risikoaversion der Investoren sorgen. Beide Faktoren würden per se gegen höhere Aktienkurse sprechen.



Natürlich gebe es auch Erklärungsansätze, die den Anstieg der Bewertungen bei den Dividendenpapieren erklären könnten. Hier sei vor allem auf die lockere Geldpolitik und die hohe Liquidität zu verweisen. So habe die japanische Notenbank jüngst auf die Möglichkeit verwiesen, bei Bedarf in unlimitiertem Umfang heimische Staatsanleihen kaufen zu können. Dennoch müsse festgehalten werden, dass der globale Aktienmarkt momentan sehr positive Szenarien einzupreisen scheine.



Der DAX habe heute über die Marke von 11.000 Punkten springen können. Die globalen Aktienmärkte würden somit ziemlich positiv in die Zukunft blicken. Damit stelle sich zunehmend die Frage, ob in den Kursen nicht bereits zu viel Optimismus eingepreist sei. Selbst wenn das Coronavirus zügig in den Griff bekommen werden sollte - was natürlich eine extrem erfreuliche Nachricht wäre - würden die ökonomischen Folgeschäden der aktuellen Krise ein belastender Faktor bleiben. So sei beispielsweise keinesfalls klar, ob sich der US-Ölmarkt zügig von den jüngsten Kapriolen beim Preis des schwarzen Goldes erholen werde. Über Probleme bei den nordamerikanischen Fracking-Unternehmen könnten sich somit also durchaus noch größere Schwierigkeiten im US-Bankensystem ergeben. (29.04.2020/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Krise hat zwischenzeitlich zu deutlichen Belastungen des Kursniveaus an den globalen Aktienmärkten geführt, was den deutschen Leitindex DAX für eine Weile unter 9.000 Punkte gedrückt hatte, so die Analysten der Nord LB.Inzwischen hätten sich die Preise der Dividendenpapiere an den internationalen Börsen aber wieder deutlicher erholen können. Der DAX sei heute am Nachmittag sogar über die Marke von 11.000 Zählern gesprungen. Zwar zeigen sich die Belastungen der Weltwirtschaft durch den Kampf gegen das Virus immer eindeutiger in den makroökonomischen Daten, viele Investoren scheinen aber mittlerweile zu glauben, dass sich das ökonomische Umfeld in vielen Ländern im 2. Halbjahr nachhaltiger verbessern wird, so die Analysten der Nord LB.Die heute gemeldeten US-Wachstumszahlen hätten mit einem deutlichen Rückgang um 4,8% (ann.) im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen. Pessimisten hätten zwar die Gefahr eines noch deutlicheren Einbruchs gesehen, das Ausbleiben einer solchen sehr negativen Entwicklung dürfte aber wohl keine gute Erklärung des aktuellen Anstiegs beim DAX sein.