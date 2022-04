Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX baut seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag aus und setzt sich weiter von der wichtigen 14.000-Punkte-Marke ab, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dank des neuen Schwungs durch die beginnende Berichtssaison sei der deutsche Leitindex inzwischen sogar über 14.400 Zähler gesprungen. Doch die Belastungsfaktoren der vergangenen Wochen seien weiter im Markt.Die Corona-Gefahr in China, der Ukraine-Krieg und das Dauerthema Inflation hätten die Börsen noch lange nicht hinter sich gelassen. Eine starke Zahlensaison könnte allerdings helfen, die Risiken in den Hintergrund zu drängen. Entscheidend bleibe dabei vor allem, dass der DAX nicht mehr nachhaltig unter 14.000 falle. (21.04.2022/ac/a/m)