Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte die Chance auf einen Anstieg über die Horizontale bei 15.681, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Chance sei genutzt worden und der Anstieg über 15.681 sei sogar mit einem Pullback am Mittag bestätigt worden.



Das deutsche Börsenbarometer sei nun wahrscheinlich auf dem Weg zum alten Gap bei 15.789 und zum Allzeithoch 15.811 (Überschuss bis 15.853/R3 denkbar). Sollte etwas Schwäche aufkommen, so falle der DAX heute insbesondere bis 15.681 und dürfte dann wieder steigen. Nach Stundenschluss unter 15.681 würde der DAX intra day in die Neutralität zurückfallen und Richtung 15.614 (S3) bzw. 15.579 (EMA200/h1) oder zum Gap 15.555 steuern. Der VDAX New komme zurück und begebe sich zur Unterstützung bei 17,0% (Gap 16,86%). Das unterstütze DAX-Anstiege zu 15.789/15.811. (06.08.2021/ac/a/m)

