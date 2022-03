Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seine Talfahrt am Freitag ungebremst fort, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Nach dem Angriff Russland auf das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja sei der deutsche Leitindex kurz nach Handelsbeginn sogar unter 13.400 Punkte gefallen. Das 2021er-Tief von 13.310 Punkten rücke damit immer näher.



Durch die Attacke auf das Atomkraftwerk wachse weltweit die Sorge, dass der Ukraine-Krieg eine nukleare Katastrophe auslösen könnte. Entsprechend würden auch an der Börse viele Anleger in Deckung gehen. Solange keine Entspannung in der Krise in Sicht sei, dürfte sich am angespannten Gesamtmarkt auch nichts ändern. (04.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >