Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich sukzessive nach oben, so die Analysten der Helaba.



Im Zuge dessen sei es gelungen, verschiedene Widerstände, insbesondere die 21-Tagelinie zu überwinden. Allerdings stehe ein gültiges, tertiäres Kaufsignal im Kontext mit dem Durchschnitt noch aus, da dieser noch keinen Richtungswechsel vollzogen habe. Großartig neue Erkenntnisse seien Mangelware geblieben, wenngleich keine neuen Drohungen der am Handelsstreit beteiligten Parteien zu vernehmen gewesen seien. Insgesamt scheine der Streit an den Märkten etwas an Bedeutung zu verlieren. Man dürfe gespannt sein, wie lange dies der Fall sein werde. Inwieweit der Anstieg des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch im Zusammenhang mit dem heutigen, großen Verfalltermin stehe, werde sich in der kommenden Woche zeigen, denn klassisch würden im Nachgang die Portfolien neu justiert. Für zusätzlich Spannung könnte das auf den heutigen Tag entfallende Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus sorgen.



Im Zuge der laufenden Erholung habe der DAX die 21-Tagelinie (12.223), verschiedene Retracement-Levels (12.232, 12.302) sowie eine Strukturprojektion (12.280) auf Schlusskursbasis überwunden. Damit scheine der Weg für einen Test der Korrekturzielmarken von 12.389,12.416 und bestenfalls von 12.456 Zählern geebnet. Auch der längerfristige MACD (21/72) liefere Entspannungsanzeichen. Diese gelte es zunächst nicht über zu bewerten. Bereits in der Vergangenheit sei deutlich geworden, dass nur trendkonforme Signale (in Richtung des übergeordneten Haupttrends) eine ausreichend gute Trefferquote geliefert hätten. Auch wenn sich das kurzfristige Chartbild des DAX zuletzt aufhellte, ist noch nicht alles Gold was glänzt, so die Analysten der Helaba. (21.09.2018/ac/a/m)