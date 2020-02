Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Erholung zu Beginn des Handels setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern seinen zuletzt etablierten Abwärtsimpuls dynamisch fort, berichten die Analysten der Helaba. WKN A0DMX9 ) sei von 23,12 auf 26,48 geklettert (am 19. Februar habe der Wert noch bei 14,64 gelegen), überrasche nur bedingt. Zuvor hätten die Märkte ganz offensichtlich zu lange die vom Coronavirus ausgehenden Gefahren für Mensch und Konjunktur unterschätzt, so dass mit hoher Schwungkraft nachgeholt werde, was bereits schon früher zu erwarten gewesen wäre.Mittlerweile würden sich die letzten Entwicklungen einerseits konkret in Zahlen und andererseits durch Beeinträchtigungen bei Unternehmen und deren Abläufen widerspiegeln. Indes verbreite sich das Virus weiter. Zuletzt habe insbesondere Italien im Fokus gestanden, mittlerweile seien auch Fälle in einem Hotel auf den kanarischen Inseln, in Österreich, Kroatien und in Deutschland aufgetreten. Auch im Iran würden die vom Coronavirus verursachten Todesfälle weiter zunehmen. Damit erreiche die Todesrate den höchsten Wert außerhalb Chinas. Hongkong plane mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm die wirtschaftlichen Folgen, sowohl der pro-demokratischen Proteste als auch von Corona, abzuschwächen. Der DAX werde heute zur Eröffnung weiter abgeben. Allerdings würden die gestern im späten Geschäft markierten Kursniveaus (der Future habe bis auf 12.606 Punkte abgegeben) zunächst nicht erreicht.Der DAX habe gestern weitere Kursverluste verbucht und sich letztendlich nicht über dem vom Wochenchart abgeleiteten Support-Cluster bei 12.929/12.951 Zählern halten können. Der Cluster setze sich aus einem Strukturlevel und der Lower Median Line von Andrews' Pitchfork zusammen und sei deshalb von großer Bedeutung für die weitere Bewegungsrichtung. Hinzu komme, dass auch das 38,2%-Retracement bei 12.828 und eine weitere Strukturprojektion (12.801) unterschritten worden sei. Damit nehme die Wahrscheinlichkeit zu, dass ein Test des 50%-Fibonacci-Levels bei 12.530 Punkten vollzogen werden könnte. Auf dem exakt gleichen Level sei auch der 144-Tage-Tenkan zu finden, so dass dieser Marke eine nachhaltige Wirkung zuzuschreiben sei. Zuvor gehe allerdings von der bei 12.634 Zählern verlaufenden 200-Tagelinie und einem weiteren Fibonacci-Level (12.598) Support aus. Weitere Orientierungsmarken würden sich bei 12.572, 12.373 und 12.232 Zählern definieren lassen. (26.02.2020/ac/a/m)