Die 10.000er Marke scheint beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine gewisse Anziehungskraft zu haben, berichten die Analysten der Helaba. VDAX und einer noch immer ausgeprägten Stärke des übergeordneten Abwärtstrends überrasche diese Entwicklung indes nicht. Immerhin sei es dem DAX auf Wochensicht trotz der Kursverluste am Freitag (-3,68 Prozent) gelungen, 7,9 Prozent zuzulegen. Dies habe der besten Wochenbilanz seit dem Dezember 2011 entsprochen. Der Dow sei während der letzten fünf Handelstage um 12,8 Prozent geklettert und habe damit die beste Wochenbilanz seit dem Jahr 1938 verbucht. Natürlich würden die Entwicklungen rund um das Coronavirus am Markt tonangebend bleiben. Nicht zuletzt nachdem allmählich neue Zahlen auf dem Tisch lägen.In Italien sei das Barometer für das Geschäftsklima im März von 97,8 auf 81,7 gefallen. In dem Land seien inzwischen alle nicht versorgungsrelevanten Fabriken und Unternehmen geschlossen worden. In dieser Woche stehe eine Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung auf der Agenda, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Der DAX werde heute mit Kursverlusten in den Handel starten. Bereits am Freitag sei das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern (bezogen auf den Gesamtmarkt) mit 239/600 deutlich negativ ausgefallen.Sehr häufig würden Trendbewegungen in einem Umfang von 50 Prozent korrigiert. Soweit die Theorie. Das Problem aktuell sei die richtigen Bezugspunkte zu definieren. Angesichts der sehr steilen und punktemäßig großen Abwärtsbewegung sei das Zwischenhoch vom 3. März (12.272) gewählt worden, das Tief könne hingegen eindeutig bei 8.255 definiert werden. Auf dieser Basis finde sich das relevante Retracement bei 10.272 Zählern. Das Hoch der Erholungsbewegung sei bei 10.137 Zählern markiert worden, wodurch eine ausreichende Annäherung an das 50-Prozent-Level stattgefunden habe. Die anschließende Kehrtwende des DAX, verbunden mit einem Rutsch unter die 9.685er Unterstützung, sowie mehrfach Richtung Süden kippende Indikatoren würden diese These zudem untermauern. Heute könnten die Supports bei 9.566, 9.513, 9.506 und 9.501 Punkten im Fokus stehen. Sollten diese durchbrochen werden, würden die Marken von 9.331, 9.207, 9.158 und 9.131 Zählern als nächste Haltemarken relevant.