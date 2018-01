Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch ging es für den DAX zunächst abwärts, im weiteren Verlauf gelang es dem deutschen Aktienindex jedoch nur temporär, sich zu stabilisieren, so die Analysten der Helaba.Zwischenzeitlich habe der nachgebende Euro positiv gewirkt. Letztendlich sei der DAX mit einem Abschlag von 0,47% bei 13.183,96 Punkten aus dem Handel gegangen. Insgesamt habe es kaum neue Erkenntnisse gegeben, abgesehen von einer augenscheinlich wieder zunehmenden Risikoaversion. Der als Basis zur Bewertung herangezogene V-DAX habe von 12,33 am Vortag auf 12,92 oder um 4,81% angezogen. Bei den DAX-Werten hätten sechs Gewinnern 22 Verlierer gegenübergestanden. Das deutlichste Tagesplus hätten die Anteilsscheine von Vonovia mit einem Plus in Höhe von 1,18% verbuchen können, während die Aktien von VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) mit einem Abschlag von 1,79% Inhaber der roten Laterne gewesen seien.Wiederholt sei es dem DAX nicht gelungen die seit Tagen umkämpfte 144er Regression (13.374) zurückzuerobern. Vielmehr zeichne sich die Tendenz ab, dass sich der Index mehr und mehr von dieser nach unten absetze. Dafür spreche auch, dass der Schlusskurs erneut unterhalb der ansteigenden Gann-Linie (13.280) gelegen habe und zudem die 55-Tageslinie nicht mehr ansteige. Der Abstand des Close-Kurses zum letztgenannten Durchschnitt sei auf lediglich 40 Zähler zusammengeschmolzen. Im Tagesverlauf seien diese sowie die 21-Tageslinie (13.157) bereits einem Test unterzogen worden. Hingegen verharre die Anzahl von DAX-Komponenten, welche unter dem für den mittelfristigen Trend relevanten Moving Average notieren würden, weiterhin bei 33,33 Prozent. (18.01.2018/ac/a/m)