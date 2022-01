Delivery Hero habe bekannt gegeben, dass es eine Beteiligung im Wert von 150 Millionen Dollar an Rappi, einem lateinamerikanischen Lieferunternehmen, verkauft habe. Delivery Hero halte weiterhin einen Anteil von 7,9% an dem Unternehmen. Das deutsche Unternehmen plane, den verbleibenden Anteil im Laufe der Zeit zu einem angemessenen Wert zu veräußern.



adidas habe bekannt gegeben, dass es im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 4 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro zurückkaufen wolle.



Einschätzungen von Analysten:



- Goldman Sachs stufe BMW auf "kaufen" hoch. Das Kursziel laute 123,00 Euro.

- Goldman Sachs stufe E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) auf "neutral" herab. Das Kursziel laute 13,00 Euro.

- HSBC stufe adidas auf "halten" herab. Das Kursziel laute 280,00 Euro.



- Citi stufe Infineon auf "kaufen" hoch. Das Kursziel laute 48,00 Euro.

- Encavis sei bei Oddo BHF auf "outperform" hochgestuft worden. Das Kursziel laute 19,00 Euro.

- AIXTRON sei bei Oddo BHF auf "outperform" hochgestuft worden. Das Kursziel laute 26,00 Euro. (10.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln zu Beginn der neuen Woche uneinheitlich, nachdem die Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum eine gemischte Performance gezeigt haben, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe zu Beginn des heutigen Handelstages die 16.000er Marke getestet, habe es aber nicht geschafft, diese zu überschreiten und habe später alle Gewinne wieder abgegeben. Der russische RTS sei der europäische Blue-Chip-Index mit der besten Performance, während die österreichischen Aktien am stärksten zurückbleiben würden.Der DAX habe heute Morgen versucht, die Preiszone von 16.000 Punkten zu überwinden, sei jedoch gescheitert. Der Vormarsch sei an der 50-Stunden-Linie gestoppt worden, und der Index habe begonnen, sich nach unten zu bewegen. Der starke Rückgang, der nach der Eröffnung der heutigen Kassasitzung aufgetreten sei, sei später gestoppt worden, und bei 15.870 Punkten habe sich ein Doppelboden gebildet.