Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlicher unter Abgabedruck, berichten die Analysten der Helaba.Heute stünden hierzulande die Quartalszahlen von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) und Washtec (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) zur Veröffentlichung an. In den USA werden die Bücher unter anderen von AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD), First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT), 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM), Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG), Juniper Networks (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889), Jetblue Airways (ISIN: US4771431016, WKN: 541867), Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) geöffnet.Nachdem zuletzt beim DAX der Rutsch unter die 100-Tagelinie bestätigt worden sei, habe gestern eine Strukturmarke (12.429) und der 200-Tage-EMA (12.413) nicht verteidigt werden können. Damit nehme der deutsche Leitindex Kurs auf weitere, tiefer liegende Kursziele wie beispielsweise den 144er Durchschnitt (12.173) sowie die 200-Tagelinie (12.138). Einmal mehr zeige sich, dass es in der Regel keine gute Idee sei, sich entgegen des mittelfristigen Trends zu positionieren. (27.10.2020/ac/a/m)