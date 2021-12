Viele Marktteilnehmer hätten ihre Bücher ohnehin bereits geschlossen. Im dünnen Handel könnten allerdings weniger Käufe die Kurse steigen lassen. Ein neuer Angriff auf die Marke von 16.000 Punkten scheine deshalb durchaus noch denkbar - wenn dies vor dem Jahreswechsel nicht mehr gelinge, dann könnte 2022 eine weitere Attacke beginnen.



Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es derweil nicht gegeben. Die Anteilscheine der Deutschen Bank hätten sich mit minus 0,7 Prozent mäßig beeindruckt gezeigt von einer Millionen schweren Geldbuße. Die hiesige Finanzaufsicht BaFin verhängte wegen Mängeln bei internen Kontrollen im Zusammenhang mit der Berechnung wichtiger Referenzzinssätze eine Strafe von 8,66 Millionen Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Im bisherigen Jahresverlauf hätten die Aktien des größten deutschen Geldhauses allerdings um ein Viertel zugelegt.



Die Verschnaufpause des DAX sei nach der Erholungsrally überfällig gewesen. Die runde 16.000-Punkte-Marke sei weiter im Visier. Doch es würden auch zahlreiche Risiken am Markt bleiben. Anleger könnten vor dem Jahreswechsel deshalb nach wie vor abwarten.



Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Erholungsrally leidet der DAX am Mittwoch etwas unter Gewinnmitnahmen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am vorletzten Börsentag des Jahres sei der Leitindex um knapp 0,5 Prozent unter 15.900 Punkte gesunken. An den vergangenen fünf Handelstagen habe der DAX um knapp fünf Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn stehe ein Kursplus von 16 Prozent zu Buche.Es sehe "zwar nicht nach einem euphorischen Abschluss eines erneut starken Börsenjahres aus", so Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Aber die Befürchtungen nach dem Auftauchen der Omikron-Variante vor einem Monat "haben sich bislang auch nicht bewahrheitet". Die Anleger hätten sowohl die in einigen Ländern sichtbar steigenden Infektionszahlen als auch die durch die Feiertage möglicherweise verdeckte Gefahr einer fünften Welle in Deutschland ignoriert - vielmehr hätten sie bereits auf eine weiter starke Konjunktur im kommenden Jahr gehofft.