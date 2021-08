Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands von Siemens, habe gesagt, dass das Unternehmen nach Übernahmen von Unternehmen suche, die Management-Software sowie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge entwickeln würden. Siemens wolle sein Portfolio an intelligenten Infrastrukturlösungen angesichts der wachsenden Zahl der sogenannten Smart Homes ausbauen. Rebellius habe gesagt, dass Siemens kein bestimmtes Budget für diese Akquisitionen habe.



Dietmar Heinrich, der Finanzvorstand von Dürr (ISIN DE0005565204 / WKN 556520), habe gesagt, das Unternehmen erwäge die Übernahme eines Unternehmens für medizinische Geräte, um seinen Marktanteil in diesem Bereich zu erhöhen.



Rheinmetall habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei Aufträge für Druckventile für Nutzfahrzeuge erhalten habe. Einer der Aufträge sei von einem Motorenhersteller aus China gekommen und die Produkte würden im Zeitraum von 2021 bis 2025 ausgeliefert. Der zweite Auftrag sei von einem südamerikanischen Kunden gekommen und werde im Zeitraum von 2022 bis 2027 ausgeliefert. Der Gesamtwert beider Aufträge belaufe sich auf 37 Millionen Euro (ohne Mehrwertsteuer).



Einschätzungen von Analysten:



- Société Générale stufe Henkel auf "verkaufen" herab. Das Kursziel werde auf 79 Euro gesetzt.

- VARTA werde von der DZ BANK auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel bleibe unverändert bei 145 Euro. (17.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag nach einer schwachen Performance der asiatischen Aktien schwächer, so die Experten der XTB.Die europäischen Indices hätten sich jedoch von den Tagestiefs erholen können und würden nun nur noch leicht unter den gestrigen Schlusskursen notieren. Die Indices aus dem östlichen Teil Europas, insbesondere Russland und Polen, würden zu den wenigen gehören, die heute höher notieren würden.Der DAX falle für den zweiten Tag in Folge. Nach einer schnellen Abwärtsbewegung zu Beginn der europäischen Kassasitzung habe der Index jedoch begonnen, sich wieder zu erholen. Der DAX notiere zwar immer noch im Minus, aber den Bullen sei es gelungen, den Index wieder über den 33er EMA (H4-Chart) und eine Aufwärtstrendlinie zu drücken. Der Ausbruch über das jüngste lokale Hoch bei 15.950 Punkten könnte darauf hindeuten, dass die Korrektur kurz vor dem Ende stehe. In einem solchen Szenario läge die kurzfristige Widerstandszone im Bereich von 16.000 Punkten, wo das 127,2% Retracement der Juli-Korrektur zu finden sei. Der Bereich um 15.800 Punkte, der die heutige Abwärtsbewegung gestoppt habe, bleibe eine wichtige kurzfristige Unterstützung.