In den USA stünden über die Woche verteilt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zum Immobilienmarkt auf der Agenda. Am Donnerstag komme zudem der Sammelindex der Frühindikatoren für Oktober. Und in Asien seien Japans Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal am Montag sowie die Oktober-Handelsbilanz am Mittwoch und Inflationsdaten am Freitag neben Chinas Oktoberzahlen zu Industrie und Einzelhandel am Montag die wichtigsten Veröffentlichungen.



München (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Bullen seit der US-Wahl überwiegend das Zepter an den Börsen übernommen haben, wird es nun spannend: "Mit der verstärkten Nachfrage nach Zyklikern hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit der US-Wahl gehörig Gas gegeben", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Der Chefstratege von Merck Finck hält es für möglich, dass der deutsche Leitindex trotz der coronabedingten Einschränkungen unter weiterhin signifikanten Schwankungen noch weiter steigt: "Der DAX pirscht sich wieder in Richtung Allzeithoch vor - und folgt damit dem globalen MSCI World und mehreren Aktienindizes, die ihres schon erreicht haben." Als denkbare weitere Katalysatoren bis Jahresende nenne er "einen möglichen Brexit-Deal, weitere Stützungsmaßnahmen von staatlicher und Notenbankseite sowie die wahrscheinliche schrittweise Beseitigung der virusbedingten Beschränkungen".Nächste Woche stünden indes nur überschaubar wichtige Konjunkturdaten an: Dazu würden in Deutschland die Produzentenpreise am Freitag und im Euroraum insgesamt die finalen Inflationsdaten für Oktober am Mittwoch sowie das Verbrauchervertrauen im November am Freitag gehören. Hinzu kämen am Mittwoch noch britische Inflationszahlen sowie Oktober-Einzelhandelszahlen auf der Insel.