Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Positive oder beruhigende Meldungen aus der Ukraine gibt es nicht und die Möglichkeit, dass die Risikoaversion wieder zunimmt, wurde gestern bestätigt, so die Analysten der Helaba.Daher sollte das Geschehen an den Börsen mit Vorsicht betrachtet werden, zumal die konjunkturellen Indikatoren auf Gefahren hindeuten würden. So habe der DAX gestern per saldo schwächer gehandelt. Zur Vorsicht mahne die Tatsache, dass der DMI ein Kaufsignal schuldig geblieben sei.MACD, Stochastik und RSI stünden einer neuerlichen kurzfristigen Befestigung jedoch nicht im Wege und Überkauftsignale seien bislang Fehlanzeige. Unterstützungen würden sich bei 14.000 Zählern finden, unter anderem in Form der 21-Tagelinie. Das 61,8%-Retracement (14.815) und die 55-Tagelinie (14.907) seien auf der Oberseite relevant. (24.03.2022/ac/a/m)