Ausblick: Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt, allerdings bewege sich der DAX aktuell in einer ausgedehnten Seitwärtsphase im steigenden Trendkanal.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA im Tageschart halten und damit kurzfristig Stärke demonstrieren. In der Folge gelinge dem Index nach der langen Seitwärtsbewegung ein weiterer Kursanstieg, wobei die erste Anlaufmarke am Allzeithoch bei 15.501 Punkten zu sehen wäre. Könnten die Bullen hier weiter ansteigen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.660 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nach unten deutlich unter den 10er EMA ab und generiere damit ein Schwächesignal. In der Folge erhöhe sich die Abwärtsdynamik und der DAX falle bis zum 50er EMA bei aktuell 14.766 Punkten. Gehe es tiefer, könnte die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 14.500 Punkten angelaufen werden. (29.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelt seit Anfang April in einer Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 15.300 Punkten auf der Oberseite und 15.140 Punkten auf der Unterseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Lediglich der Ausreißer am 16. und 19. April bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals habe diese Seitwärtsbewegung kurzfristig unterbrochen. Am Vortag sei der DAX mit einem kleinen Aufschlag bei 15.292 Punkten aus dem Handel gegangen und damit weiterhin nur leicht über dem 10er EMA bei 15.257 Punkten. Solange der DAX über dem 10er EMA notiere, sei der DAX kurzfristig eher bullish einzustufen. Auf der Unterseite habe der DAX allerdings noch zahlreiche Kurslücken offen, die bei einem Rücklaufangelaufen werden könnten.