Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigt sich auch am Mittwoch kaum bewegt und pendelt weiter im Bereich der 15.900-Punkte-Marke, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Es scheine so, als würden sich die Anleger vor dem US-Notenbank-Treffen in Jackson Hole, das am morgigen Donnerstag beginne, nicht aus der Deckung wagen würden. Vor allem die Rede von FED-Chef Jerome Powell am Freitag werde mit Spannung erwartet.



Powell könnte neue Erkenntnisse liefern, ob die US-Notenbank früher als erwartet aus der ultralockeren Geldpolitik aussteige. Dann dürfte sich auch entscheiden, ob die Bullen den Angriff in Richtung Rekordhoch starten oder ob die Bären die 15.800-Punkte-Marke ins Visier nehmen würden. (25.08.2021/ac/a/m)

