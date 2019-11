Ausblick: Die Luft werde in den kommenden Tagen nun recht dünn für die Käufer werden. Doch noch sei im Tageschart keine bearishe Kerze über der 13.000 Punkte-Marke gesichtet worden. Ein weiteres Hoch über 13.200 Punkte sollte man daher bei seinen Planungen einkalkulieren.



Die Long-Szenarien: Da noch kein Verkaufssignal erfolgt sei, hätten die Bullen weiterhin das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Aus diesem Grund könnte noch ein "Blow Off" in Richtung 13.300 Punkte erfolgen. Dieses Überschießen dürfte dann allerdings eine größere Korrektur einleiten. Ein Rücklauf zumindest an die 13.000 Punkte-Marke sollte nach diesem Signal leicht möglich erscheinen. Nach einem Gap-Close bei 12.960 Punkten wäre im bullishsten Fall sogar eine direkte Trendfortsetzung möglich.



Die Short-Szenarien: Die Bären müssten sich weiter in Geduld üben. Allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, bis ein Verkaufssignal im Tageschart erscheine. Ein Tagesschlusskurs unter 13.000 Punkte sollte eine Korrektur bis zur 12.800 Punkte-Marke ermöglichen. Ein weiteres Korrekturziel stelle die 12.600 Punkte-Marke dar. Anschließend könnte sich die Aufwärtsbewegung wieder fortsetzen. (06.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hielt sich an die letzten Rahmenbedingungen und konnte die 12.800 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Daher sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Käufer die runde 13.000 Punkte-Marke knacken würden. Außerdem sei in der vergangenen Woche noch ein oberes Kursziel an der 13.200 Punkte-Marke angegeben worden. Mit Kursen um 13.170 Punkte könne diese Zielzone als abgearbeitet angesehen werden. Gestern sei ein Konsolidierungstag auf hohem Kursniveau erfolgt. Der DAX habe bei 13.148 Punkten geschlossen. Das Tageshoch hätten die Marktteilnehmer bei 13.166 Punkten markiert.