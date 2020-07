Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam zur Wochenmitte nicht wirklich in die Gänge, berichten die Analysten der Helaba.Nachrichten über Stellenstreichungen verschiedener Unternehmen, beispielsweise von TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA), würden ebenfalls die Runde machen. Bei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) hätten die Arbeitnehmer im Kampf um den Erhalt von bis zu 15.000 Arbeitsplätzen auf eine Verlängerung der Kurzarbeit und kürzere Arbeitszeiten gesetzt. In den USA würden heute die zur Veröffentlichung anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf Basis der Indikationen werde der DAX freundlich in den Handel starten.Charttechnische Schwächeanzeichen habe der DAX bereits seit geraumer Zeit offenbart. Allerdings scheinen diese erst jetzt allmählich zum Tragen zu kommen, berichten die Analysten der Helaba. Beginnend mit dem Scheitern an den Regressionslinien, sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis, habe der deutsche Leitindex nach unten gedreht. In der Folge sei eine tertiäre Wendeformation etabliert worden. Auch der für dieses Zeitfenster relevante 21-Tagedurchschnitt (12.332) zeige mittlerweile Richtung Süden. Verschiedene Indikatoren wie beispielsweise der seit einigen Tagen leicht fallende Kaleidoscope würden ebenfalls zur Vorsicht mahnen, zumal am Wendetag (07.07.) ein von der Marktstruktur abgeleiteter Preis- und Zeitzyklus geendet habe. Aber wie heiße es so schön "The Trend is your Friend". Und dieser sei solange positiv zu beurteilen, solange die 200-Tagelinie (12.161) nicht nachhaltig durchbrochen werde. Supports seien darüber hinaus bei 12.487, 12.410, 12.332 und 12.294 Zähler zu finden. Auf der Oberseite würden die Marken 12.670, 12.722, 12.737 und 12.780 als Widerstand wirken. (09.07.2020/ac/a/m)