Paris (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Börsenbarometer wird in diesen Tagen maßgeblich von Quartalszahlen bestimmt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schaffe die FED bald Fakten?Auch die Wahl von Brexit-Hardliner Boris Johnson zum Parteichef der britischen Konservativen und somit zum Premierminister sei bei Anlegern gut angekommen. Es scheine, als sei jede Nachricht, die für Gewissheit sorge, auf dem Parkett willkommen. Für Gewissheit dürften in den kommenden Tagen auch die Notenbanken sorgen. Erste Anzeichen würden bereits für eine weitere Lockerung sprechen. Während der Kurs in Europa bestätigt werden dürfte, könnte Ende Juli in den USA sogar eine Zinssenkung folgen. Am Markt würden diese Entscheidungen bereits ihre Schatten vorauswerfen und dürften dafür verantwortlich sein, dass viele der jüngsten Ereignisse derart wohlwollend interpretiert würden. Mit diesem Rückenwind nehme der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Kurs auf die Marke von 13.000 Punkten. (26.07.2019/ac/a/m)