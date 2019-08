Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag markierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.266 Zählern den tiefsten Kurs seit Februar, so die Analysten der Helaba.Im Rahmen einer Erholungsbewegung sei es dem DAX am Freitag gelungen, die Strukturprojektion bei 11.507 sowie den Clusters bei 11.549 Zählern auf Schlusskursbasis zu überwinden. Damit nehme der Index Kurs auf die 200-Tagelinie bei 11.651 Punkten. Spätestens dann werde sich zeigen, ob die Regel, dass temporäre Korrekturen innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrend durch begrenztes Potenzial gekennzeichnet seien, aktuell zutreffe. Denn zuletzt seien bereits drei Schlusskurse unterhalb des genannten Durchschnitts markiert worden.Auch die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten bleibe angespannt. Bei lediglich sechs Titeln sei der DMI positiv, 18 Werte würden unterhalb des 200-Tagedurchschnitts notieren, während sich jeweils 24 sowohl unterhalb der 100- als auch unter der 50-Tagelinie befänden. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der DAX bereits innerhalb einer negativen Fortsetzungsformation befinde. Widerstände auf der Oberseite seien zudem bei 11.727 und 11.759 Punkten zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 11.577, 11.549 und 11.507 als Support wirken. (19.08.2019/ac/a/m)