Gestern wurde an dieser Stelle die Überschrift "Verunsicherung nimmt wieder zu" gewählt. Der Handelsverlauf zu Wochenbeginn schien dem lange Zeit Folge leisten zu wollen, so die Analysten der Helaba.Einmal mehr habe sich gezeigt, dass positive Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China schnell wieder ad acta hätten gelegt werden müssen. Erneut sei es US-Präsident Trump gewesen, der mittels eines Tweets neues Öl ins Feuer gegossen habe. Er ziehe in Erwägung, chinesische Firmen von den US-Börsen zu entfernen. Damit sollten chinesische Investitionen in den USA eingeschränkt werden. Entsprechende Kursreaktionen an der Wall Street hätten nicht lange auf sich warten lassen. China habe zudem aus anderem Grund im Fokus gestanden. Wie bekannt geworden sei, entsende das Land tausende zusätzliche Militärs nach Hongkong. Dadurch könnte sich die Zahl der dort stationierten Truppen verdoppeln. Heute werde der DAX positiv in den Handel starten.Angesichts der zuletzt überschaubaren Schwankungsbreite des DAX habe sich an der charttechnischen Beurteilung des Index nur wenig geändert. Immerhin sei es dem Index gestern, dank der Kursgewinne im späten Geschäft, gelungen, die Widerstände bei 12.402/12.420 auf Schlusskursbasis zu überwinden. Dennoch würden die Momentum-Indikatoren bestenfalls seitwärts tendieren. Dazu passend würden sich verschiedene Channels wie beispielsweise der fraktale Regressionskanal zunehmend einengen. Nachdem die bei 12.341 Zählern verlaufende Mittellinie des Kanals bereits einem Test unterzogen worden sei, könnte heute ein Ausbruch aus diesem auf der Oberseite vollzogen werden. Das erste Kursziel wäre dann bei 12.508 Zählern zu finden. Neben der Tagesbetrachtung gelte es auch andere Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren. Insbesondere sei der sich weiter ausdehnende Spread zwischen der 55- und 100-Tagelinie zu nennen. Die zuletzt durchbrochenen Widerstände würden nun als Unterstützung wirken. Zudem seien bei 12.289, 12.285 (21-Tagelinie) und 12.263 (Cluster) weitere beachtenswerte Marken zu finden.