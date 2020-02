Vor allem bei den US-Investoren sei die Stimmung aktuell bemerkenswert gut. Anleger in Nordamerika sähen derzeit offensichtlich eher die Chancen und weniger die Risiken von Positionen in Dividendenpapieren. Zudem bestehe bei den Marktteilnehmern fast schon eine Art Angst, einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu verschlafen und damit in einen Erklärungsnotstand zu kommen. Weiterhin niedrige Zinsen würden in diesem Kontext natürlich auch eine große Rolle spielen. Festzuhalten ist zudem, dass die internationalen Aktienmärkte inzwischen mit deutlich weniger Skepsis nach China zu blicken scheinen, so die Analysten der Nord LB.



Klar sollte aber auch sein, dass die von Peking ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit die ökonomische Aktivität in Asien negativ beeinflussen würden. Mit Blick auf China hätten die Analysten ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2020 jüngst auf einen Wert von nur noch 5,5% reduziert. Vor allem im 1. Quartal werde mit Belastungen zu rechnen sein. Das Ausmaß der dann zu erwartenden Gegenbewegung im 2. Quartal sollte auch von der Schnelligkeit abhängen, mit der die Produktion im Reich der Mitte wieder hochgefahren werden könne. Glücklicherweise gelte China als sehr dynamische Wirtschaftsnation. Dennoch bestünden aktuell schwer abschätzbare Risiken, die sich in den Kursen an den globalen Aktienmärkten derzeit möglicherweise nicht angemessen zeigen würden.



Klar sei nach Auffassung der Analysten auch, dass der deutsche Aktienmarkt im Schlepptau der Wallstreet bleiben werde. Die aktuell zu beobachtende große Robustheit der US-Wirtschaft spreche in der Tat schon für Anlagen in Aktien. Zuletzt habe sich auch die Stimmung in der US-Industrie deutlich verbessert. Der wichtige ISM PMI Manufacturing notiere im Januar wieder oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Auch der Arbeitsmarkt in den USA habe jüngst mit positiven Zahlen glänzen können. Diese Nachrichten müssten nun aber schon sehr weitgehend in den Kursen der US-Dividendenpapiere eingepreist sein. Die Analysten der Nord LB würden zwar auch weiterhin betonen, dass beim Blick auf den Chart des S&P 500 noch nicht von einer spekulativen Preisblase gesprochen werden sollte, der Index dürfte mit einem KGV (Basis: Konsensgewinnschätzung für das Gesamtjahr 2020) von circa 19,4 jedoch sicherlich auch nicht mehr sonderlich günstig bewertet sein. US-Aktien könnten daher momentan keinesfalls als Schnäppchen bezeichnet werden.



Mit Rückenwind von der Wallstreet habe der DAX seinen erst kürzlich erzielten alten Rekordwert abermals überbieten können. Die Stimmung am Markt sei gut. Die Anleger würden eher auf Chancen fokussieren und Risiken somit immer stärker ausblenden. Insbesondere die momentan noch schwer abzuschätzenden ökonomischen Effekte der Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankung in China könnten perspektivisch zu einem Belastungsfaktor werden. Die Analysten der Nord LB haben ihre Wachstumsprognose für das Reich der Mitte jüngst nach unten angepasst und hoffen momentan auf eine zügige Erholung der chinesischen Wirtschaft im 2. Quartal. Sollte dieses Szenario nicht eintreten, würde der DAX sicherlich unter Druck kommen. (Ausgabe vom 11.02.2020) (12.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der Öffnung der US-Börsen kam am Dienstag auch in Europa wieder Bewegung in den Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe im frühen Handel zunächst erfolglos den Sprung auf neue Rekordmarken versucht. Mit etwas Rückenwind aus Nordamerika habe dann doch noch ein neues Allzeithoch in die Lehrbücher der Wirtschaftsgeschichte eingetragen werden können.