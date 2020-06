Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zitat 17.06.: "...Heute dürfte die erste größere Strecke von 12.350 bis 12.150 abwärts gehen...Bei unerwarteten neuen DAX-Hochs über 12.434 rechne ich mit Anstiegen bis maximal 12.925." Neue Hochs blieben aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei 2 Punkte unter dem Dienstagshoch geblieben! Der Nacht-DAX habe sich an den Plan gehalten, er sei heute Nacht fast bis 12.150 (12.156,70) gefallen, ohne zuvor das Dienstagshoch zu überbieten, auch wenn es knapp gewesen sei. Doch wer sage, dass es immer leicht sein müsse, so leicht wie am Dienstag, als es von 11.911 zu 12.434 in die Zielzone 12.420/12.440 aufwärts gegangen sei. Mittwoch sei es eben schwer, doch planmäßig gewesen.



DAX Heute: Ab DAX 12.150, bisher erreicht 12.156,70, gebe es neue Anstiegschancen. Ein exaktes Abarbeiten von 12.150 könne ggf. ausfallen, da der Nacht-DOW schon am unteren DAX Parallelziel 25.800 gewesen sei. Im DAX könnten neben 12.150 im Pullbacktief auch locker noch 11.915/11.910 erreicht werden, ohne spätere Anstiege bis zum Beispiel 12.470 zu gefährden. Hier möchte sich die BNP Paribas heute nicht auf 12.150 oder 11.915/11.910 festlegen, zumal gilt: Wir sind in der Woche des 2. großen Verfalls des Jahres für DAX-Derivate. (18.06.2020/ac/a/m)



