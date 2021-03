In der Summe dürfte die Sueskanalkrise zwar zu weiteren Belastungen der globalen Ökonomie geführt haben, die von einigen Pessimisten befürchtete große Krise scheine auf Basis der aktuellen Nachrichtenlage aber doch vermeidbar zu sein. Aus japanischen Regierungskreisen seien beispielsweise bereits positive Signale gekommen. So sehe man in Tokio beim Blick auf die heimische Ökonomie allenfalls leichte Belastungen durch die jüngsten Probleme am Sueskanal.



Auch die Hoffnungen auf eine sehr kräftige Erholung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten würden die globalen Aktienmärkte inzwischen sehr nachhaltig stützen. Hilfreich sei in diesem Kontext auch, dass die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren zuletzt nicht mehr weiter angezogen sei und sich damit nun zunächst unterhalb der Marke von 1,70% zu stabilisieren scheine. Der Rentenmarkt in den USA scheine inzwischen die Angst vor überbordenden Inflationsraten wieder etwas verloren zu haben, wobei jedem Beobachter klar sein dürfte, dass es kurzfristig schon zu einem deutlichen Anstieg der Jahresraten des US-Konsumentenpreisindexes kommen werde. In diesem Kontext sollte der Aktienmarkt mit ganz besonderem Interesse auf die am Donnerstag zur Meldung anstehenden Zahlen zur Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing blicken, die allerdings bekanntlich sehr volatil sei.



Es gebe aber durchaus gute Gründe, die zumindest kurzfristig gegen einen Sprung des deutschen Leitindexes DAX über die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten sprechen würden. In den USA scheine ein Hedgefond in Schieflage geraten zu sein. In diesem Kontext seien am Markt Sorgen bezüglich drohender Verluste bei einigen großen Investmentbanken ausgebrochen. In Deutschland würden zudem Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus wieder in weitere Ferne rücken. Ob Anleger in diesem Umfeld - und angesichts des aktuellen Kursniveaus - unbedingt noch vor dem Osterfest größere neue Positionen in deutschen Dividendenpapieren aufbauen wollen würden, könne nach Auffassung der Analysten durchaus kritisch hinterfragt werden.



Der DAX habe heute im frühen Handel ein neues Allzeithoch erreichen können. Einige Anleger würden nun auch auf einen zügigen Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten zu hoffen scheinen. Die Analysten würden aktuell aber eher skeptisch auf den deutschen Aktienmarkt blicken. So sei zunächst beispielsweise fraglich, ob Investoren in einer verkürzten Handelswoche - auch angesichts einer möglicherweise erhöhten Volatilität durch die am Freitag zur Meldung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten - wirklich größere neue Positionen in deutschen Aktien aufbauen werden möchten.







Die Stimmung an der Börse in Frankfurt habe unter anderem von den aktuellen Nachrichten aus Ägypten profitiert. Das im Sueskanal auf Grund gelaufene Containerschiff sei Medienberichten folgend inzwischen wieder teilweise manövrierfähig. Nach Schätzungen der ägyptischen Behörden dürfte es aber wohl noch Tage dauern, bis sich die Lage im Kanal nachhaltiger normalisieren könne. Die Finanzmärkte würden dennoch mit großem Optimismus auf diese Nachricht blicken, weil sich nun zumindest eine baldige Problemlösung klar abzeichne. Entsprechend würden die Sorgen bezüglich noch stärker gestresster Lieferketten bei den global agierenden Wirtschaftsunternehmen wieder in den Hintergrund treten.