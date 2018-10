Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem Gap Down brach der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern auf neue Jahrestiefs ein, der wichtige Unterstützungsbereich um 11.400 Punkte wurde gebrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit wäre ein neues Verkaufssignal aktiv. Knapp oberhalb des ersten Abwärtsziels bei 11.200 habe sich der Index dann stabilisiert. Dank eines starken bullischen Reversals am US-Markt notiere der DAX heute vorbörslich deutlich im Plus.



Mit einer starken Handelseröffnung könnten die gestrigen Tageshochs um die 11.400 getestet werden. Dringe der DAX in das gestrige Gap ein, könnte es oberhalb von 11.430 geschlossen werden. Bei 11.500 liege die nächste Hürde. Erst deren nachhaltiges Überwinden würde das kurzfristige Chartbild aufhellen und weiteres Erholungspotenzial bis 11.670 und 11.850 schaffen. Würden die Verkäufer hingegen wieder kommen und den Index per Stunden- und Tagesschluss unter 11.220 Punkte drücken, könne ein weiterer Kursrutsch bis 10.830 - 10.875 Punkte eingeleitet werden. (24.10.2018/ac/a/m)