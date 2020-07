Ausblick: Trotz des Anstiegs über die Hürden bei 12.886 und 12.913 Punkten sei eine weitere Kaufwelle jedoch bislang ausgeblieben. Damit hätten die Bullen zwar die Chancen für eine weitere Kaufwelle gewahrt, die fehlende Aufwärtsdynamik gebe aber zu denken.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index in den nächsten Tagen über der kleineren Unterstützung bei 12.535 Punkten gehalten werden, könnte es auch zu einem dynamischen Ausbruch über den Bereich um 12.950 Punkte kommen. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg bis 13.200 Punkte zu erwarten. Dort könnte ein Rücklauf an die 12.886 Punkte-Marke starten, ehe ein weiterer Anstieg folgen könne. Oberhalb von 13.200 Punkten läge das nächste Ziel bei 13.450 Punkten.



Die Short-Szenarien: Würden die Käufer dagegen wieder an der Barriere um 12.950 Punkte scheitern, wäre zunächst ein Abtauchen bis 12.535 Punkte zu erwarten. Hier könnte der nächste Angriff beginnen. Ein Bruch der Marke würde dagegen zu einem bearishen Signal führen und den DAX bis 12.207 Punkte einbrechen lassen. Darunter müsste man sich sogar auf einen Kursrutsch bis 11.575 Punkte einstellen. (20.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsrally beim DAX hatte Anfang Juni den Widerstand bei 12.886 Punkten erreicht, ehe es dort nach einer kurzen Topbildungsphase zu einer scharfen Korrektur kam, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Index wieder an die Unterstützung bei 11.575 Punkten gedrückt, von der er zu einem weiteren Ausbruchsversuch angesetzt habe. In einer volatilen Aufwärtsbewegung sei der Index seit Mitte Juni über den Widerstand bei 12.207 Punkten und eine kurzfristige Abwärtstrendlinie gestiegen und habe zuletzt wieder das Hoch der Erholung erreicht, welches er am vergangenen Mittwoch überschritten habe.