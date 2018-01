Im Februar 2009 sei an der WHU Otto Beisheim School of Management in Kooperation mit xtp Transaction Partners die Studie "Kurskapriolen der VW-Aktie erschienen: Auswirkungen auf den DAX und das aktive Fondsmanagement" von Christian Funke, Lutz Johanning und Gaston Michel. Dort seien die Exzesse vom Herbst 2008 im Detail untersucht worden. Man habe herausgefunden, dass die Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Rally den Crash des DAX deutlich gedämpft und ihn in der Spitze um mehr als 1.200 Punkte nach oben verzerrt habe. Gleichzeitig hätten aktive Fondsmanager kaum eine Chance gehabt, dem DAX zu folgen, denn sie hätten Obergrenzen der Gewichtung einzelner Aktien einhalten müssen und hätten aus fundamentaler Sicht keinen Sinn in einer hohen Volkswagen-Gewichtung gesehen.



Aber die interessanteste Erkenntnis der Studie sei der Zementierungseffekt gewesen. Im Normalfall hätten sich nämlich die Exzesse wieder vollständig abgebaut, als die Volkswagen-Aktie auf ihr vorheriges Niveau zurückgefallen sei. Allerdings habe es Ende Oktober 2008 eine außerordentliche Indexanpassung gegeben, bei der die maximale Gewichtung einer Aktie im Index auf 10 Prozent begrenzt worden sei. Diese eigentlich sinnvolle Maßnahme sollte unverhältnismäßig hohe Gewichtungen einzelner Titel verhindern. Nur sei die Obergrenze in einem sehr ungünstigen Moment umgesetzt worden: nämlich gerade dann, als Volkswagen mit mehr als 10 Prozent gewichtet gewesen sei. Die plötzliche Zwangsdeckelung habe zum Ausgleich die Gewichtungen der anderen Aktien im Index erhöht. Als Volkswagen schließlich gefallen sei, habe die Aktie eine niedrigere Gewichtung als beim vorherigen Anstieg, bei dem die Gewichtung im DAX in der Spitze über 27 Prozent (!) betragen habe. So sei bis zur nächsten regulären Anpassung am 19. Dezember 2008 ein Teil der exzessiven Kursbewegung unwiederbringlich zementiert worden - Berechnungen der Studie zufolge rund 80 DAX-Punkte.



Doch damit sei die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn dieser Wert verändere sich mit dem weiteren DAX-Verlauf. Unter Annahme eines linearen Zusammenhangs betrage die Zementierung bei einem DAX-Stand von 13.200 Punkten inzwischen rund 225 Punkte. Die damaligen Exzesse würden also bis in alle Ewigkeit im deutschen Leitindex enthalten sein. Es scheine nur eine Möglichkeit zu geben, den Effekt wieder loszuwerden: Der DAX müsste auf 0 fallen. (19.01.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Können Sie sich noch an die Exzesse der Volkswagen-Stammaktie im Jahr 2008 erinnern, fragt Marko Gränitz, Autor und Referent im Bereich Kapitalmarktforschung in der aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly" der BNP Paribas.Damals sei ihr Kurs bis auf rund 1.000 Euro gestiegen und habe den Konzern für kurze Zeit zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Zwar sei die Aktie später wieder zurückgefallen, aber zwischenzeitlich sei ein einzigartiger Effekt ausgelöst worden, der den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis in alle Ewigkeit verzerre.