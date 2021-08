Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im Monatschart weiterhin intakt, allerdings habe sich die Aufwärtsdynamik deutlich abgeschwächt.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle wie bereits zuvor erneut an der unteren Trendkanalbegrenzung nach unten ab und nehme wieder Kurs auf den 50er EMA im Tageschart bei 15.535 Punkten. Würden die Bären hier nach unten durchbrechen, würde ein deutliches Schwächesignal generiert und ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.300 Punkten wahrscheinlich werden. Gehe es weiter tiefer, könnte das Verlaufstief bei 15.048 Punkten unterschritten und die runde Marke von 15.000 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem wichtigen 10er EMA im Tageschart bei aktuell 15.658 Punkten halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. Gelinge ein Durchbruch über das Allzeithoch bei 15.810 Punkten, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.900 Punkten zu rechnen. (10.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegt sich weiter in der seit Juni bestehenden Seitwärtsphase und ging am Vortag kaum verändert mit einem kleinen Abschlag von 0,1% bei 15.745 Punkten aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Lage habe sich damit zum Vortag nicht verändert. Es habe sich aber eine weitere schwarze Tageskerze direkt unter der unteren Begrenzung des Trendkanals im Tageschart gebildet, zudem direkt unter dem Widerstandsbereich von 15.800 Punkten. Der vorherige Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal sei bereits ein deutliches Warnsignal gewesen und solange der DAX den Trendkanal nicht zurückerobern könne, bleibe die Lage angespannt. Im Monatschart blockiere zudem weiterhin der obere Fibonacci-Fächer den Weg nach oben. Selbst bei einem weiteren Kursanstieg über 15.800 Punkte bleibe die Luft also dünn.