Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegte sich im Wochenverlauf seitwärts mit leicht negativem Vorzeichen, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



"Gründe für die marginale Abschwächung des deutschen Marktes sind unter anderem ein starker Euro und die etwas schwächeren Börsen in den USA", erkläre Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Der Dow Jones sei wieder unter die Marke von 20.000 Punkten gefallen und lege derzeit eine kleine Verschnaufpause ein. "Die jüngste Eurostärke kann auf eine breit angelegte Dollarschwäche zurückgeführt werden", so Mühlheim.



Der US-Dollar habe im Verhältnis zu allen anderen wichtigen Währungen an Stärke verloren und der so genannte Dollar-Index sei auf den tiefsten Stand seit Mitte November gerutscht. "Auslöser für die Verluste im US-Dollar sind Äußerungen der neuen US-Regierung. Diese redet den Dollar aktuell schwach, damit die US-Exporte an Attraktivität gewinnen", sage der Finanzmarktexperte. Ein starker Euro wirke sich im Umkehrschluss negativ auf deutsche Exporte aus, weshalb der DAX aktuell bei 10.670 Punkten notiere. Ein Euro koste derzeit 1,075 US-Dollar. Da die Analysten der SÜDWESTBANK AG weiterhin von einem starken US-Dollar ausgehen, stehen die Ampeln für die deutschen Börsen weiterhin auf grün. Die unabhängige Privatbank erwarte nach der leichten Konsolidierung einen weiteren Anstieg in den nächsten Wochen. (03.02.2017/ac/a/m)