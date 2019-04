Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern bei 12.195 Punkten ein neues Jahreshoch markiert und es gibt Chancen auf weitere Gewinne, so die Analysten der Helaba.Auch in den USA seien mit den Einzelhandelsumsätzen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe robuste Konjunkturzahlen zu erwarten. Sollte es kein Störfeuer vonseiten der anstehenden Quartalszahlen geben, bleibe das Umfeld für den Aktienmarkt günstig. Besonders gefragt seien derzeit Finanztitel. So habe Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) erneut deutliche Gewinne erzielen können. Die Anteilsscheine hätten seit Anfang der Woche etwa 12 Prozent zugelegt. Auch thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seien gestern gefragt gewesen, während Fresenius der größte Verlierer im DAX gewesen sei. Heute würden erste DAX-Indikationen zunächst auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen.Das Interesse an Aktien reiße nicht ab und so markiere der DAX neue Jahreshochs. Dabei gebe der seit Ende 2018 existierende Aufwärtstrend den Ton an und unterstütze die Erwartungen weiterer Gewinne. Mit Blick auf den Wochenchart verlaufe die Unterstützungslinie dieses Trends bei 11.702 Punkten. Nachdem Anfang April die 200-Wochenlinie problemlos habe überwunden werden können, stelle die 100-Wochenlinie die nächste Hürde dar, die derzeit bei 12.253 Punkten zu finden sei. Knapp darüber bei 12.277 verlaufe die Widerstandslinie des übergeordneten, seit Anfang Februar 2018 bestehenden Abwärtstrends. Zudem befinde sich bei 12.329 das 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung von Anfang bis Ende 2018. Sollte diese Zone überwunden werden, wäre der Weg frei für weitere Gewinne bis 12.456. (18.04.2019/ac/a/m)