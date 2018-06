Charttechnik



Mit seinem Tagestief bei 12.486 Zählern sei der DAX am Freitag in einen markanten Supportbereich eingedrungen. Denn bei 12.507 Zählern verlaufe die Mittellinie des 144er Regressionskanals, während das Low-Band des Price-Range-Channels bei 12.490 sowie zwei Strukturmarken bei 12.483 Punkten zu finden sei. Komme es zu einem Rutsch unter den skizzierten Bereich, müsse mit einer neuerlichen Beschleunigung der Abwärtsimpulsbewegung gerechnet werden. Erste Unterstützungen würden sich dann bei 12.440, 12.427 und 12.350 Zählern definieren lassen.



Nicht allein der DAX befinde sich in einer richtungsweisenden Phase, an dieser Stelle hätten die Analysten bereits auf den Strukturbruch beim Shanghai Composite hingewiesen. Aktuell weise auch der S&P 500 eine interessante Konstellation auf. (25.06.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts der deutlichen Abschläge im Wochenverlauf fiel die Erholungsbewegung am Freitag enttäuschend aus, so die Analysten der Helaba.Unter dem Strich sei der größte Wochenverlust seit drei Monaten zu verbuchen gewesen. Dies zeige, wie angeschlagen der Markt bereits sei. Zu den von den Handelsstreitigkeiten und den verhängten Strafzöllen ausgehenden Unsicherheiten hätten sich enttäuschende Zahlen und Prognosereduzierungen (beispielsweise von Daimler ) hinzugesellt. Insofern sei es nicht verwunderlich, dass die Risikoaversion weiter zunehme und sich Marktteilnehmer überwiegend in Zurückhaltung üben würden. Dies scheine jedoch nicht für alle Sektoren zu gelten. Bemerkenswerterweise würden Technologiewerte in neue Höhen getrieben, was die neuen Allzeithochs der Nasdaq oder bei Netflix verdeutlichen würden. Heute werde der DAX schwach in den Handel starten.