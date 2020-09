Und auf asiatischer Seite seien Japans finales Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal am Dienstag sowie tags zuvor in China die Handelsbilanz und am Mittwoch dort Inflations- und Produzentenpreiszahlen für August die wichtigsten Veröffentlichungen.



München (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notierte diese Woche so hoch wie seit Februar nicht mehr und kommt damit in die Reichweite von einem neuen Rekordwert, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Der DAX könnte bereits in Kürze neue Höchststände markieren", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe den Index bei aller wohl wie gestern auch künftig höheren Volatilität gut unterstützt: "Die Neuausrichtung der Notenbankziele sowie ihre und die anhaltende politische Unterstützung treiben den Konjunkturzyklus weiter voran." Laut Greil "übertreffen die meisten Makrodaten derzeit die Erwartungen". Und weiter: "Damit geht auch ein nicht mehr ganz so pessimistisches Marktbild für die künftigen Unternehmensgewinne."Kommende Woche stünden in Deutschland für Juli am Montag die Handelsbilanz und am Dienstag die Industrieproduktion sowie für August am Freitag die finalen Inflationszahlen an. In der Eurozone würden sich nach dem finalen Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal am Dienstag zwei Tage später die Blicke vor allem auf die erste EZB-Sitzung nach der Sommerpause richten. Am Freitag würden auch in Großbritannien die Industrieproduktion sowie die Handelsbilanz für Juli in den Fokus rücken.